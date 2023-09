Amrabat, infortunio con il Marocco: il Manchester United trema

L'ex centrocampista della Fiorentina non ha risposto alla convocazione della sua nazionale per un problema fisico ancora non specificato. Sabato il Marocco sarà impegnato contro la Liberia nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa, mentre martedì giocherà un'amichevole contro il Burkina Faso. Al posto del mediano dei Red Devils, il tecnico Walid Regragui ha convocato Yahya Jabrane.

Problemi di spogliatoio per ten Hag

Due vittorie e due sconfitte per lo United in questo avvio di Premier League: i Red Devils hanno vinto entrambe le gare in casa contro Wolves e Nottingham (in rimonta partendo dallo 0-2) mentre hanno perso in trasferta in casa del Tottenham e dell'Arsenal. C'è grande confusione nella rosa gestita da ten Hag, soprattutto nello spogliatoio: il tecnico olandese ha messo fuori rosa Sancho, ex talento del Borussia Dortmund, compresa la grana Antony, accusato di violenza domestica dall'ex fidanzata e non solo. In più gli infortuni di Malacia e Shaw e, per ultimo, questo di Amrabat. Da rivedere anche l'acquisto di Onana, complice di alcune papere già verificatesi in questo inizio campionato. Ultimo caso che ha fatto discutere, la cessione al Getafe di Greenwood: il talentino delle giovanili sembrerebbe aver superato i guai con la legge ma la società ha preferito non integrarlo in rosa e favorirne la cessione al club spagnolo (su di lui c'era stato l'interessamento anche della Lazio).