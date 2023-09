Guardiola, il ritorno del re: in panchina col City dopo l'operazione

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Guardiola torna più forte e carico di prima. Il tecnico spagnolo, ai box dopo l'intervento alla schiena subito lo scorso mese, svolta la riabilitazione è rientrato in Inghilterra, alla City Football Academy, per tornare ad allenare i suoi ragazzi. Il club gli ha anche dedicato alcuni post sui social, prima mostrando una sua immagine di spalle e chiedendo ai tifosi di chi si trattasse, poi immortalandolo sorridente in tuta d'allenamento, infine riprendendolo in un filmato mentre saluta guardando dritto la videocamera.