Sancho, il Manchester United fa chiarezza: "Si allenerà a parte"

Un inizio di stagione in salita per il Manchester United ma, nello specifico, anche per Jadon Sancho. I Red Devils, infatti, hanno imposto all'esterno inglese di allenarsi a parte come provvedimento disciplinare. Il tutto è nato dopo la gara contro l'Arsenal, persa dalla squadra di Erik ten Hag, match in cui il tecnico olandese aveva deciso di non convocare Sancho. L'allenatore aveva così motivato la sua decisione: "Non lo abbiamo scelto a causa delle sue prestazioni durante l'allenamento. Qui bisogna raggiungere il livello più alto ogni giorno: ho la possibilità di scegliere e lui, per questa gara, non è stato chiamato".