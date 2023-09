L’Everton dopo il Genoa: il fondo 777 Partners sbarca in Premier

Eventon-777, il comunicato ufficiale e le parole do Moshiri

"777 Partners ha firmato un accordo con Farhad Moshiri per acquisire la sua intera partecipazione nell'Everton Football Club, che rappresenta il 94,1% delle azioni del Club".

Nella nota ufficiale del club anche le parole di Moshiri, azionista dal 2016 e azionista di maggioranza dal 2018, ha dichiarato: "La natura della proprietà e del finanziamento delle migliori squadre di calcio è cambiata in modo incommensurabile da quando ho investito per la prima volta nell’Everton, oltre sette anni fa. I giorni di un proprietario/benefattore sono apparentemente fuori portata per la maggior parte dei giocatori, e i club più grandi sono ora generalmente di proprietà di società di private equity dotate di risorse adeguate, investitori sportivi specializzati o società e fondi sostenuti dallo Stato. Sono stato aperto riguardo alla necessità di apportare nuovi investimenti e completare il finanziamento per il nostro nuovo iconico stadio a Bramley-Moore Dock, sulle rive del Mersey, che fino ad oggi ho in gran parte finanziato. Ho parlato con diversi soggetti e ho considerato alcune forti opportunità potenziali. Tuttavia, è attraverso le mie lunghe discussioni con 777 che credo che siano i migliori partner per portare avanti il nostro grande Club, con tutti i vantaggi del loro modello di investimento multi-club".