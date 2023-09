Pari tra Nottingham Forest e Burnley: Hudson-Odoi risponde ad Amdouni

Al City Ground è Amdouni, abile a sfruttare un cross di Foster, a portare in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa arriva il pari dell'ex Chelsea Hudson-Odoi che mette dentro su suggerimento di Awoniyi. Al 77° minuto il Burnley passa di nuovo in vantaggio con Foster ma la rete viene annullata dal Var per un fallo di mano. Finale di gara incandescente che vede sempre Foster protagonista ma in negativo, visto il rosso rimediato sempre grazie all'intervento del Var.

Premier League, la classifica

In classifica arriva finalmente il primo punto del Burnley che aggancia Everton e Sheffield Utd e lascia l'ultimo posto in solitaria al Luton. Bene l'inizio di stagione del Nottingham Forest che sale a quota 7 punti in compagnia di Fulham e Crystal Palace.