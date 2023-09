Disastro Romero, doppietta Son: pari Arsenal-Tottenham. Chelsea, che tonfo

Disastroso Romero, che prima realizza l'autogol che sblocca il match e poi regala il calcio di rigore ai Gunners (realizzato da Saka) per un evidente tocco di mano in area. Strepitosa invece la prestazione del solito Son, che ha messo a segno una doppietta decisiva. Da segnalare anche la partita di Vicario: il portiere italiano si è reso protagonista di diverse parate importanti. Il Brighton di Roberto De Zerbi ha rialzato la testa dopo il ko in Europa League. I Seagulls si sono imposti in rimonta con il risultato di 3-1 sul Bournemouth grazie all'autorete di Kerkez e alla doppietta di Mitoma.

Chelsea, altro ko. Liverpool ok contro il West Ham

Il Chelsea di Pochettino non riesce ad uscire da un periodo complicatissimo. I Blues, impegnati in casa contro l'Aston Villa, sono stati nuovamente sconfitti e continuano dunque a navigare nelle zone basse della classifica. Il cartellino rosso rimediato da Malo Gusto al 58' ha complicato la prestazione della sua squadra, che è stata poi colpita da Watkins al 73'. Bene il Liverpool, che ad Anfield vince contro il West Ham con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Salah, Nunez e Diogo Jota. I Reds, complice il pareggio tra Arsenal e Tottenham, si possono dunque godere il secondo posto in solitaria dietro al City.