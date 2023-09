Chelsea ancora a zero gol: lo sfottò della pizzeria è virale

Oltre al danno, pure la beffa. La stagione del Chelsea è iniziata nel peggiore dei modi: dopo una campagna acquisti in cui sono state spese cifre spropositate i Blues non sono ancora riusciti ad ingranare. Guidata da Pochettino , la squadra di Londra ha ottenuto una sola vittoria in 6 partite di Premier League e attualmente si trova in quattordicesima posizione.

Chelsea, l'ironia social della pizzeria

L'ultimo schiaffo è arrivato in casa contro l'Aston Villa che si è imposto con il risultato di 1-0 a Stamford Bridge. Oltre ai tifosi avversari, anche una pizzeria ha voluto scherzare sulla situazione del Chelsea. L'account ufficiale di "Domino's Pizza" ha infatti commentato in maniera sarcastica il post con cui i Blues aggiornavano i sostenitori durante la sfida contro l'Aston Villa: "Abbiamo consegnato circa 852,609 pizze da quando il Chelsea ha segnato il suo ultimo gol". In effetti, l'ultima rete realizzata dai Blues in campionato risale al 25 agosto contro il Luton, in quella che è stata anche l'ultima vittoria della squadra. Il commento ha fatto subito il giro dei social scatenando le ironie degli utenti.