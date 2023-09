Chelsea, flop continuo: 1 miliardo e 190 milioni buttati

Nel calcio i numeri raramente mentono. Specie quando sono così clamorosi e inequivocabili come quelli che descrivono il cammino del Chelsea da quando alla guida vi è la coppia Boehly-Eghbali. Nella stagione appena iniziata i Blues hanno ottenuto una sola vittoria in Premier , 5 punti conquistati sui 18 in palio e sole 5 reti realizzate, nessuna delle quali nelle ultime 3 partite. Allargando la finestra temporale i numeri diventano ancora più impietosi: da quando, a inizio aprile scorso, Potter è stato esonerato i londinesi hanno vinto solo 2 gare di campionato.

Dall'inizio del 2023, in Premier, il Chelsea è stato in grado di conquistare i 3 punti davanti al proprio pubblico solamente in 3 occasioni: contro Luton, Crystal Palace e Leeds. Numeri, questi, che già da soli sarebbero più che sufficienti a delineare la perfetta anatomia di un disastro sportivo, ma che diventano ancor più clamorosi se letti in combinazione con le folli cifre investite sul mercato: nelle ultime 3 sessioni di mercato - quelle condotte dalla nuova società, tanto per intenderci – i Blues hanno investito l’impressionante cifra di 1 miliardo e 190 milioni di euro, ingaggiando 31 calciatori e stabilendo 2 record assoluti di spesa (prima con Enzo Fernandez e più recentemente con Caicedo).

I numeri del Chelsea

Il tutto condito da un turnover in panchina degno del miglior compianto Zamparini: già 5 i tecnici alternatisi in poco più di un anno. Insomma, il sogno americano dei Blues si è rivelato, almeno per il momento, un’enorme montagna capace di partorire un minuscolo topolino. Con lo 0-1 subito domenica a Stamford Bridge per mano dell’Aston Villa è salito a 19 il numero di sconfitte nelle ultime 44 gare di Premier. Insomma, con una media punti come quella attuale il dodicesimo posto della scorsa stagione rischia di perdere l’infausto primato di punto più basso della storia recente dei Blues. E questo nonostante i 464 milioni di euro investiti sul mercato durante l’estate appena conclusasi, che hanno contribuito ad arricchire la rosa guidata da Pochettino con 11 nuovi elementi.