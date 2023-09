Guardiola alza i toni: "Per il City un disastro!", ma è pretattica Premier

Un primato che i Citizens proveranno a difendere contro i Wolves con assenze pesanti. A fare il punto della situazione, tra infermeria e prossima partita, è stato proprio Guardiola nella conferenza stampa pre partita.

Manchester City-Wolverhampton, parla Guardiola

Queste le dichiarazioni del tecnico spagnolo, che oltre allo squalificato Rodri dovrà fare a meno di tre infortunati: "Ci siamo allenati quest'oggi. Stones non ci sarà, De Bruyne non ci sarà. Ah, anche Bernardo Silva non è al meglio. Questi sono i calciatori indisponibili, a meno che non ne abbia dimenticato qualcuno (ride, ndr). Stones sta meglio, si sta allenando da solo ma la prossima settimana, o tutt'al più dopo la sosta, dovrebbe tornare disponibile". Un Manchester City reduce però anche dal ko in Carabao Cup contro il Newcastle: "La gara è stata buona. Alcuni possono pensare che non la competizione non ci interessava, ma quando vinci la Carabao Cup per quattro volte consecutive come mai nessuno aveva fatto (dal 2018 al 2021, ndr), bisogna avere rispetto di quanto abbiamo fatto. Nel primo tempo loro hanno avuto un buon ritmo, ma nella ripresa non siamo riusciti a farcela: questo è il calcio. Le partite si vincono e si perdono: il giorno dopo siamo rimasti delusi, ma ora siamo concentrati sulla prossima gara". E a proposito di prossime sfide, quella col Wolverhampton non sarà facile, così come tutte le altre. Guardiola a precisa domanda risponde ironicamente: "Si, normalmente tutte le gare che giochiamo sono semplici. Se non vinciamo la Premier League a novembre con 10 punti di vantaggio diventa un disastro... Rispettiamo il Wolverhampton, hanno una incredibile qualità individuale, con giocatori come Neto e Cunha".