Guardiola non ricorda il nome del "Korean guy", Hwang si vendica: City ko

Seconda sconfitta di fila per il Manchester City di Guardiola: dopo l'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Newcastle, i Citizens cadono anche in campionato, a sorpresa, contro il Wolverhampton. Al City non è bastata la rete di Alvarez: i padroni di casa sono passati grazie all'autogol di Ruben Diaz e alla firma al 66° di Hee-Chan Hwang.