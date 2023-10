Var in Premier, clamoroso errore e Liverpool furioso: ecco cos’è successo

Clamoroso errore arbitrale in Premier League . Nella giornata di ieri il Liverpool ha affrontato il Tottenham , uscendo sconfitto con il risultato di 2-1 per gli Spurs . A decidere la sfida è stato l'autogol di Matip al 96', in una partita in cui i Reds sono rimasti anche in nove per le espulsioni rimediate da Jones e Diogo Jota . A far discutere, comunque, è stata una rete annullata a Luis Díaz . Al 33', con le squadre ancora sullo 0-0, il colombiano del Liverpool aveva realizzato il gol del vantaggio per i Reds su assist di Salah .

Liverpool, il gol annullato a Díaz

La rete, però, è stata annullata per fuorigioco del marcatore, immediatamente segnalato dal guardalinee. Dal Var non è arrivata nessuna comunicazione a contrastare l'iniziale decisione e il gioco è ripreso con il punteggio in parità. Riguardando le immagini, però, si può notare come in realtà ci sia Romero a tenere in gioco Díaz. Quando è stato riproposto il frame della situazione in questione, inoltre, non è stata tracciata nessuna linea che mostri l'eventuale offside dell'attaccante del Liverpool. Si è trattato di una situazione che con il fuorigioco semiautomatico, ancora non utilizzato in Premier League, non si sarebbe potuta verificare. L'episodio ha fatto subito il giro del web e non solo, scatenando la rabbia dei tifosi della squadra di Klopp.