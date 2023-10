Il Chelsea torna a sorridere: battuto il Fulham

FULHAM (Inghilterra) - Dopo due sconfitte ed un pareggio torna a gioire il Chelsea che chiude la 7ª giornata della Premier League vincendo per 2-0 sul campo del Fulham. I Blues aprono e chiudono la partita in 120": al 18' Colwil pesca in area Mudryk che stoppa di petto e di sinistro batte il portiere per il vantaggio nonché il primo gol dopo 303 minuti di astinenza per il Chelsea, neanche un minuto dopo che Palmer ruba palla al limite dell'area del Fulham, filtrante in area per Broja che su rimpallo fortunato sigla il raddoppio. Successo che porta i ragazzi di Pochettino a quota 8 punti (11° posto) a -1 dal Manchester United.