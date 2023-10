L'Audio VAR tragicomico di Tottenham-Liverpool: "Non posso fare niente"

La Premier non ha introdotto il fuorigioco semiautomatico e si espone a queste figuracce, perché di altro non si può parlare: ecco cosa è successo in Tottenham-Liverpool sull'episodio del gol regolare annullato a Luis Diaz. La conversazione è di una comicità incredibile. "Non posso fare niente, non ci posso più fare niente. Cazzo!" è l'ultima frase della conversazione tra l'arbitro di Tottenham-Liverpool e la sala VAR dopo il gol annullato a Luis Diaz per un fuorigioco palesemente inesistente. Un episodio che ha ovviamente generato pesanti strascichi polemico. Tutto l'audio originale è stato pubblicato dai media inglesi. Alla VAR hanno controllato e visto il fuorigioco e detto all'arbitro: "Controllo completo, controllo completo. Va bene, perfetto". L'arbitro ha capito che fosse fuorigioco annullamdo il gol del Liverpool (regolare) e facendo riprendere il gioco.

Liverpool-Tottenham, l'esilarante conversazione in sala VAR

La conversazione è degenerata quando è intervenuto il Replay Operator: "Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. La decisione presa sul campo era fuorigioco. Ti va bene? La decisione sul campo era in fuorigioco. Ha ripreso a giocare, è andato per il fuorigioco". Panico in sala VAR e tentativo disperato di fermare il gioco da parte del Replay Operator comunicando col campo: "Quarto ufficiale: Ritardare la ripresa! Ritardare la ripresa. Interrompi il gioco!". Ma, intanto, la partita era ripresa. Sconforto in sala VAR: "Non posso fare niente, non posso fare niente. Hanno ricominciato. Non posso fare niente, non posso fare niente. Cazzo!". Frittata servita in Tottenham-Liverpool.