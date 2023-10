Klopp furioso chiede l'impossibile: "La Premier faccia rigiocare Tottenham-Liverpool"

" Qualcosa del genere non è mai successo, per questo penso che la ripetizione della gara sia la cosa giusta da fare "- così ha tuonato Klopp , senza troppi giri di parole, sul gol annullato a Luis Diaz contro il Tottenham per un fuorigioco inesistente . La partita è terminata 2-1 per gli Spurs e le polemiche sono state molte. Un episodio che non ha precedenti, dovuto ad un grave errore di comunicazione tra il Var e l'arbitro in campo . Secondo i media inglesi, ad oggi non ci sono le condizioni per un replay. I Reds hanno però chiesto e ottenuto l'audio del colloquio fra il direttore di gara e la sala Var. Un dialogo tragicomico per un campionato come la Premier League.

Tottenham-Liverpool, Klopp chiede la ripetizione del match

"Quell'audio non cambia nulla, è un chiaro errore. Ci dovrebbe essere una soluzione che è la ripetizione della partita ma probabilmente non succederà perché rappresenterebbe un precedente. Io sono abituato a decisioni sbagliate e difficili ma qualcosa come questo non è mai accaduto. Non sono arrabbiato con nessuno, hanno sbagliato e immagino come si siano sentiti, non c'è bisogno di punizioni" - ha aggiunto Klopp sui possibili provvedimenti nei confronti dei due addetti al Var di Tottenham-Liverpool.

Cosa è successo in Tottenham-Liverpool

Al 33' con le due squadre ancora ferme sullo 0-0 è stato annullato un gol a Diaz del Liverpool, per un ipotetico fuorigioco. L'intervento del Var e un check in queste situazioni è immediato. La Premier League non ha ancora sperimentato il SOAT (fuorigioco semi-automatico) e in sala Var hanno dovuto tracciare le linee per un eventuale offside. Dal replay non ci sono dubbi: Romero tiene in gioco il colombiano. "Controllo completo, controllo completo. Va bene, perfetto" - queste le parole degli addetti al monitor. E da qui è nata l'incomprensione. L'arbitro ha ripreso il gioco pensando fosse una conferma della posizione irregolare. In realtà tutto il contrario ed ormai indietro non si poteva più tornare. Un grave errore, che ha portato Klopp a chiedere la ripetizione della partita. Sarà accontentato?