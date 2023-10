"Il Manchester United è un cimitero", la frase che distrugge i Red Devils

"Mi dispiace molto per l'allenatore, so che molte persone diranno che deve fare molto meglio, e va bene, è l'allenatore del Manchester United , ma ci sono tanti grossi problemi nel club che i manager hanno trovato negli ultimi dieci anni". In un'intervista rilasciata a TalkSport, l'ex leggenda dei Red Devils Gary Neville commenta la preoccupante situazione della squadra allenata da Ten Hag , in evidente crisi di gioco e risultati. Presente alla premier di Netflix per il nuovo lavoro della piattaforma dedicato a David Beckham, l'ex terzino inglese non ha lasciato spazio all'immaginazione nel giudicare l'avvio di stagione del suo amato club: "Trasandato, molto trasandato. Alti e bassi, incoerenza, infortuni e tante cose che vanno storte sia in campo che fuori ".

Gary Neville critica lo United

“Penso che fino a quando questi problemi non saranno risolti continueremo a vedere squadre con prestazioni insufficienti, giocatori con prestazioni insufficienti: è diventato un cimitero per allenatori e giocatori e non è un termine troppo forte. Ci sono stati pochissimi giocatori che eccellevano al Manchester United negli ultimi dieci anni, nonostante fossero tutti grandi giocatori quando sono arrivati ??al club, cercati da altri club. Hanno preso tutti questi giocatori che poi finiscono per non avere successo e non esprimersi ai loro livelli, perché? È perché non è culturalmente corretto accettare i giocatori in questo modo: dobbiamo farlo bene, altrimenti non c'è via d'uscita”, conclude Gary Neville la propria disamina sull'attuale situazione dei Red Devils.