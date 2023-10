Haaland: Guardiola maniaco, io zombie del gol, vogliamo rifare il Triplete

"Sono uno zombie del gol". Banale Erling Haaland non lo è mai stato. In campo come nella vita: il calcio è sì un lavoro, ma è anche divertimento, piacere, condivisione e voglia di migliorarsi. Nella sua carriera ha segnato quasi 200 gol e, considerando che ha da poco compiuto 23 anni di, può essere semplice immaginare il suo futuro nel calcio Europeo. Con il Manchester City ha chiuso la stagione scorsa con la vittoria del treble (Campionato Coppa di lega e Champions League, in finale contro l' Inter ), 52 reti realizzate ma "il sogno più grande è di rivincere tutto". Consapevolezza e nessuna paura degli avversari, soltanto la determinazione di voler competere ai massimi livelli finché ha la possibilità di giocare e dimostrare perché "tra 10 anni potrei essermi ritirato". Mai banale, dicevamo. Haaland style.

Haaland, Guardiola e l'ossesione Champions

Al Telegraph l'attaccante norvegese si è raccontato. Ha messo a nudo quello che è Erling in campo e, soprattutto, com'è è il suo modo di viviere il calcio. Una sorta di "mondo" di Haaland perché in campo "cammino, controllo, osservo, aspetto e scansiono" proprio come "uno zombie". Una metafora difficile da spiegare, lo dice lui stesso, ma il concetto è chiaro nel vederlo giocare, particolare nelle sue movenze ma "sempre pronto" lì, sotto porta, a ribadire il pallone in rete. Una regolarità a segnare disarmante, così come la consapevolezza nei propri mezzi, nonostante nell'ultimo periodo sia rimasto a secco da tre gare consecutive (in Champions da 5 considerando semifinale e finale della scorsa stagione), ha lasciato spazio ad Alvarez, e ovviamente "la gente rimane più scioccata quando non segno". "Non prendersi troppo sul serio" questo è il segreto della tranquillità di Haaland perché "a me piace scherzare".