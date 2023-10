Ferguson, morta la moglie Cathy: Manchester United con il lutto al braccio

Il Manchester United è in lutto per la morte, a 84 anni, della moglie di Sir Alex Ferguson. “Siamo profondamente rattristati nel confermare la scomparsa avvenuta ieri di Lady Cathy Ferguson che lascia il marito, tre figli, due sorelle, 12 nipoti e un pronipote. La famiglia chiede privacy in questo momento” - questo il comunicato di un portavoce, che ha reso pubblica la notizia. Lo scozzese ha fatto la storia dei Red Devils e la compagna di vita lo ha accompagnato durante il suo percorso, convincendolo anche a rimanere sulla panchina e a posticipare il ritiro. I giocatori di Ten Hag indosseranno il lutto al braccio durante la partita di Premier League contro il Brentford. Un segno di rispetto e vicinanza.