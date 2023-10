Una serie preoccupante di passi falsi che hanno già messo i Red Devils in una posizione per nulla comoda: in forte ritardo in Premier e con la strada nettamente in salita anche in Champions , dove le 2 mazzate subite sono già una zavorra in vista della qualificazione agli ottavi. Insomma, nonostante la stagione sia alle battute iniziali, sulla testa dell’ex tecnico dell’iniziano già ad aggirarsi i fantasmi dell’esonero. Superfluo sottolineare che la gara casalinga in programma questo pomeriggio contro un Brentford che non vince in Premier dal 19 agosto potrebbe già rivelarsi determinante per il tecnico. Un’altra sconfitta, infatti, lo metterebbe in una posizione particolarmente scomoda e aprirebbe scenari a cui il 53enne olandese non vuole nemmeno pensare. Nella testa di ten Hag c’è, invece, la convinzione che la sua squadra saprà tirarsi fuori da questa situazione e dimostrare a tutto l’ambiente di credere ancora nel progetto tecnico.