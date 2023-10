Tottenham in 10, ci pensa Van de Ven: Postecoglou primo in Premier

Premier, la classifica

Van de Ven è l'eroe del Tottenham

Il gol della vittoria per gli Spurs lo segna un insospettabile. Van de Ven, grazie alla rete siglata al 52' ha infatti trovato la prima marcatura in assoluto nel campionato inglese e la quarta in carriera dopo le due messe a segno con il Volendam in serie B olandese e quella realizzata con il Wolfsburg nella scorsa stagione di Bundesliga. Il difensore centrale del Tottenham, arrivato in estate per 50 milioni di euro dal club tedesco, ha risolto una partita che si era messa male specialmente dopo l'espulsione di Bissouma arrivata per doppio giallo al 45'+4.