Onana da incubo, McTominay lo salva al 97': lo United ribalta il Brentford

MANCHESTER (Inghilterra) - Momento da incubo per André Onana, ancora una volta responsabile sulla rete subita Old Trafford contro il Brentford nell'ottavo turno di Premier League. Dopo due sconfitte di fila, arriva però un successo folle per i Red Devils cdavanti al proprio pubblico che, dopo aver assisitito al ko contro il Crystal Palace e quello in Champions contro il Galatasaray, tornano a gioire nel 2-1 all'ultimo respiro contro le Bees. Protagonista in negativo l'estremo difesnore ex Inter, giunto in estate alla corte di Ten Hag. Sul gol al 26' del Brentford di Jensen il numero 24 non respinge la conclusione centrale mandando gli ospiti in vantaggio. A salvare il pomeriggio è McTominay che al 93' trova la rete del pari e al 97' addirittura la firma per un clamoroso ribaltone che evita la figuraccia allo United.