Diretta Arsenal-Manchester City ore 17.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo il successo ai rigori in finale di Community Shield che ha interrotto una striscia di otto sconfitte consecutive, l'Arsenal prova a battere per la seconda volta in pochi mesi il Manchester City. Sfida al vertice tra Gunners e Citizens che si affrontano all'Emirates alle 17.30 nell'ottava giornata della Premier League. La formazione di Arteta ha fin qui collezionato cinque vittorie e due pareggi e vincendo oggi supererebbe proprio gli avversari odierni e aggancerebbe il Tottenham in vetta alla classifica. I campioni d'Europa dopo sei successi di fila sono caduti nell'ultimo turno in casa del Wolverhampton. La squadra di Pep Guardiola, in caso di vittoria, scavalcherebbe gli Spurs e volerebbe da sola in cima alla graduatoria.