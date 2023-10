Areola, bellissimo gesto in West Ham-Newcastle: ecco cosa ha fatto

Areola cuore d'oro

Il portiere francese (e il compagno di squadra Jarrod Bowen) all'ingresso in campo delle due formazioni, in segno di supporto nei confronti della mascotte che lo ha accompagnato, ha indossato un paio di cuffie anti-rumore. Charlie, infatti, soffre di un disturbo dello spettro autistico: "Questo è mio figlio, Charlie, che era la mascotte di Areola - spiega il padre del bambino -. È autistico e indossa le cuffie per difendersi dai forti rumori. Gli è stato detto ad Areola prima della partita e lui stesso ha voluto indossarle anche per mettere a suo agio Charlie. Grande gesto di Areola che ha rallegrato la sua giornata. Atto di classe! Charlie non fa altro che parlare di quanto accaduto: ne va fiero". L'estremo difensore ha postato sul proprio profilo Instagram alcune foto e dei video commentando: "Il gioco è per tutti". Un bellissimo gesto di altruismo che riconcilia con lo spirito di questo sport.