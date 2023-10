Guardiola: "De Zerbi? Imparo da lui. Haaland, Messi e il Pallone d'Oro..."

Guardiola contro De Zerbi . Manchester City contro Brighton . Il ritorno in campo della Premier League dopo la sosta per le Nazionali è pronta a regalare una sfida intrigante. Il tecnico spagnolo non ha mai nascosto la sua ammirazione verso il modo di giocare delle squadre allenate dall'ex Sassuolo, il Telegraph ha svelato anche un curioso retroscena , e proprio per questo ha detto: "Non è una sorpresa il successo delle sue squadre perché sta giocando meritatamente. Domani sarà un esempio. Sarà uno dei test più duri di questa stagione. Cercheremo di provarci". Pep ha poi proseguito in conferenza alla vigilia della gara di domani.

Manchester City-Brighton, conferenza Guardiola

Pep Guardiola ha parlato alla vigilia della sfida contro il Brighton: "Non giochiamo allo stesso modo. Loro sono unici nel modo in cui giocano. Ma abbiamo degli schemi, siamo aggressivi senza palla, pressiamo alto, vogliamo la palla come loro ma il loro modo di giocare è unico". Su De Zerbi: "Penso di ammirarlo per il fatto che non importa la squadra in cui gioca, ha dimostrato che non devi essere in un top club o con i migliori giocatori per far giocare la tua squadra come ti piace giocare. Mi diverto molto a guardare le sue squadre giocare, imparo, mi piace e quello che fa ha senso". Sul Pallone d'Oro: "Haaland dovrebbe vincere, sì. Abbiamo vinto il triplete e lui ha segnato 50 gol ma ovviamente Messi, la stagione peggiore di Messi è la migliore delle altre. Lo meritano entrambi. Direi che voglio Erling perché ci ha aiutato a raggiungere quello che abbiamo vinto, mi piacerebbe ma l'Argentina ha vinto la Coppa del Mondo". In chiusura sulle condizioni del gruppo: "Tutti stanno bene. Nessun problema. Tranne De Bruyne... non so quando tornerà".