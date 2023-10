Diretta Manchester City-Brighton ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Manchester City-Brighton su Tuttosport.com

Dove vedere Manchester City-Brighton streaming e diretta tv

Manchester City-Brighton, gara valida per la 9ª giornata di campionato e in programma alle ore 16 all’Etihad Stadium di Manchester, sarà visibile in diretta su Sky Sport (canale 201) ed in streaming sull’App Sky Go e la piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Manchester City-Brighton

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Silva, Rodri; Foden, Alvarez, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, March; Gross, Baleba; Adingra, Pedro, Mitoma; Ferguson. Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Jones

Assistenti: Hussin e Meredith

IV uomo: Fourneau.

Var: Simpson.

Avar: Wood.