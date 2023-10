Alexander-Arnold “vivo per miracolo”: tragedia sfiorata, cosa è successo

Arnold, il palo dell'alta tensione e lo scontro con la Bmw

Si tratta di un traliccio alto 14 metri e dal peso di mezza tonnellata: Alexander-Arnold per evitarlo non ha potuto fare altro che scontrarsi con una Bmw. Il cavo elettrico, in ogni caso, ha colpito l'auto ma senza recare danni importanti. Una fonte sul posto ha dichiarato che il giocatore del Liverpool deve sentirsi come se avesse ingannato la morte. Inoltre, dai media inglesi Arnold è stato definito "vivo per miracolo". In ogni caso, le condizioni climatiche di questo periodo in Gran Bretagna continuano a preoccupare tutti, avendo già causato tre morti negli ultimi giorni.