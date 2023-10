Tonali in panchina col Newcastle: cori e striscioni di sostegno dei tifosi

NEWCASTLE (Inghilterra) - Sandro Tonali è in panchina al fischio d'inizio della partita di Premier League tra il Newcastle e il Crystal Palace, che potrebbe essere la sua ultima prima dell'eventuale squalifica per l'inchiesta sulle scommesse. Dopo la pausa nazionali convulsa che ha visto il calciatore ex Milan finire tra gli indagati del caso scommesse illegali, il club inglese ha deciso di non scaricarlo e il tecnico Howe lo ha convocato per la sfida di campionato.