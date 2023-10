Guardiola batte De Zerbi, City primo. Poker Newcastle, Tonali entra al 70'

MANCHESTER (Inghilterra) - De Zerbi incassa i complimenti di Guardiola nel prepartita, ma sul campo il City non lascia scampo al Brighton e riparte con una vittoria in Premier League, dopo due sconfitte di fila, che valgono il primato in attesa di Chelsea-Arsenal. Ottimo approccio dei citizens che nei primi 20' dominano trovando due reti che tagliano le gambe alla formazione del tecnico ex Sassuolo. Prima il gol di Alvarez su assist di Doku, poi il raddoppio firmato da Haaland. Un uno-due micidiale che ferisce i Seagulls capaci però di reagire ad un quarto d'ora dal termine con Ansu Fati. Allo scadere Akanji riceve il doppio giallo al 96', ma il forcing del Brighton non porta al pari: al fischio finale è 2-1 per il Manchester City . Basta un primo tempo eccezzionale anche al Newcastle, con Tonali in panchina e mandato in campo al 70' da Howe, per guadagnare tre preziosi punti: Murphy, Gordon e Longstaff regolano la pratica Crystal Palace prima dell'intervallo, Wilson nelle ripresa cala il poker.