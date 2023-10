Zaniolo, caso scommesse da parte per un giorno: titolare con l'Aston Villa

BIRMINGHAM (Inghilterra) - In attesa delle decisioni della Procura di Torino che lo ha indagato nell'inchiesta sulle scommesse illegali, Nicolò Zaniolo è sceso in campo da titolare nel match di Premier League vinto dall'Aston Villa per 4-1 contro il West Ham. Emery ha scelto di schierare il centrocampista della Nazionale per sfidare gli 'Hammers' al Villa Park. Una scelta, quella del tecnico spagnolo, simile a quella di Howe che ha schierato Tonali nella ripresa della partita vinta 4-0 in casa dal Newcastle contro il Crystal Palace.