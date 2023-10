Il segreto del Tottenham di Postecoglou? È Puskás!

Il filo tra Puskas e il Tottenham

È il filo che unisce la figura del leggendario Ferenc Puskás - del suo modo di vivere, interpretare e tramandare il pallone - e quella di un ex discreto difensore australiano, anche se greco nell’anima, diventato poi un allenatore giramondo, e sbarcato a Londra all’inizio di quest’estate fra mugugni e indifferenza. Ange Postecoglou senza Ferenc Puskás, probabilmente, non sarebbe mai diventato un allenatore. Le due storie si intrecciano quando il “Colonnello”, nel suo irrefrenabile girovagare, si trasferisce in quell’Australia che terra di football non lo era mai stata (e, in realtà, non lo è nemmeno ora) per allenare la squadra orgogliosamente fondata dagli immigrati greci di Melbourne, il South Melbourne Hellas.

