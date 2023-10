Cori contro Bobby Charlton, il Manchester City si scusa con lo United

Un coro vergognoso: "Sir Bobby is in a box" , che in questo caso vuol dire bara anziché scatola. La memoria della leggenda dell' Inghilterra e del Manchester United Bobby Charlton è stata oltraggiata così all' Etihad Stadium durante la partita tra il Manchester City e il Brighton . La stampa inglese ha fortemente condannato l'episodio e il Manchester City ha preso una posizione con una nota ufficiale: "Il Manchester City FC è estremamente deluso di aver appreso di segnalazioni di cori offensivi da parte di un piccolo numero di persone su Sir Bobby Charlton sugli spalti dell'Etihad Stadium durante l'intervallo della partita di Premier League di ieri contro il Brighton e Hove Albion. Il club condanna questi cori nei termini più forti e si scusa senza riserve con la famiglia e gli amici di Sir Bobby e con tutti quelli del Manchester United".

Il City: "Al vaglio le riprese delle telecamere a circuito chiuso"

Il City ha poi aggiunto: "La nostra squadra di sicurezza sta studiando le riprese delle telecamere a circuito chiuso. Siamo grati a coloro che si sono già fatti avanti per segnalare la questione, e continuiamo a fare appello per qualsiasi informazione che possa aiutarci a identificare le persone coinvolte, in modo da poter intraprendere le azioni appropriate per emettere ordini di divieto. I fan che vedono o sentono comportamenti offensivi sono incoraggiati a inviare un messaggio al numero 0770 0151 894 per rendere il nostro team di sicurezza dedicato consapevole di ciò a cui hanno assistito". Al fianco del City anche la Premier League che ha diffuso un comunicato per esprimere pieno appoggio all'iniziativa a quanto faranno le forze dell'ordine per individuare e punire i responsabili.