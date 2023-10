L'Arsenal domina: tripletta Nketiah. Cade il Chelsea contro il Brentford

LONDRA (Inghilterra) - Il sabato della 9ª giornata della Premier League si apre a Stamford Bridge con il Chelsea che perde in casa 2-0 contro il Brentford (3° successo consecutivo) in quello che è uno scontro diretto a metà classifica. Pinnock sblocca la partita al 58', i Blues cercano il gol del pareggio con l'assedio finale ma al 96' Mbeumo manda i titoli di coda per 3 punti che valgono il provvisorio 10° posto a quota 13 punti, +1 sulla squadra di Pochettino .

Arsenal, Nketiah travolge lo Sheffield

Dopo il pareggio contro il Chelsea nell'ultima giornata l'Arsenal torna al successo e lo fa battendo lo Sheffield United per 5-0 nel segno di Edward Nketiah. Tripletta per l'attaccante inglese che prima sblocca la partita al 28' su assist di Rice, raddoppia al 50' (con convalida del Var) e cala il tris al 58' con una rete d'autore. Il poker arriva dal dischetto all'89' con Fabio Vieira mentre la manita al 96' con Tomiyasu.

Nell'altro incontro delle 16 il Bournemouth conquista il primo successo in stagione (dopo 4 sconfitte consecutive) battendo per 2-1 il Burnley grazie al gol di Billing al 76' e grazie al Var che al 90' convalida l'annullamento del gol del pareggio degli ospiti.