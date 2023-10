Diretta Manchester United-City ore 16.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Grande attesa a Manchester per il derby tra United e City nel decimo turno di Premier League. Entrambe le squadre vengono da una vittoria in Champions League ma la formazione di Guardiola, nel campionato inglese, è terza con 21 punti e la migliore difesa del torneo, mentre i Red Devils sono all'ottavo posto a quota 15 e hanno vinto le ultime due di Premier contro Sheffield United e Brentford. "Quando ero al Barcellona e al Bayern e andavo in Inghilterra per giocare all'Old Trafford era sempre speciale. Ma alla fine è solo una partita di calcio, non come una finale di FA Cup o una delle ultime partite della stagione dove vincere o perdere può definire la vittoria o meno della Premier League. Ci sono ancora 87 punti da giocare" ha detto Guardiola nella conferenza stampa della vigilia.