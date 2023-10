Arsenal e Tottenham insidiano il dominio di Manchester: Londra torna grande

“Londra è Londra, l’Inghilterra è un'altra cosa”. Una frase che chi s’intende di cose inglesi avrà sentito pronunciare centinaia di volte dagli stessi sudditi di Re Carlo III . Questo perché il concetto di una Londra separata e distinta dal resto della nazione - manco fosse una sorta di citta Stato - è profondamente radicato nella cultura inglese tanto quanto il tè con i biscotti delle 5 del pomeriggio, la pinta al pub all’uscita dall’ufficio o il Sunday Roast domenicale. In un Paese che da sempre rimprovera alla sua internazionale e super glamour capitale di essere eccessivamente ‘Londrocentrica’ e distante anni luce dalla pancia della nazione, il football - simbolo supremo e principale passatempo della gente comune e delle classi meno abbienti – ha invece rappresentato sin dalla sua nascita lo strumento prioritario di riscatto della ‘provincia’ più anonima, quella diversa e lontana in tutto e per tutto dalla celebre capitale.

Londra non domina sul Football

Della storia del football dei Maestri, Londra è, ovviamente, un pezzo importante: per farsene un'idea basta contare le squadre di prima fascia che nella capitale inglese hanno la propria sede. Importante, dunque, ma non quanto lo sia per quella generale della nazione. E infatti, lo sport più democratico e popolare del mondo ha avuto il merito storico di far emergere dalla pancia dell’Inghilterra grandi città come Manchester, Liverpool e Birmingham, ma anche Sheffield, Preston, Leeds, Newcastle, Sunderland, Wolverhampton, Ipswich o la Nottingham del mito Brian Clough. Insomma, del calcio con le tre P - quelle di Pint, Pie e Program - Londra non è mai stata la padrona assoluta.

Manchester pigliatutto

E senza scomodare almanacchi o libri di storia, ma solo soffermandosi sulle vicende più recenti - quelle a marchio Premier League – è impossibile non notare come dalla stagione 1992-1993 in poi (la prima dell’attuale Premier), la potente capitale è stata surclassata dalla operaia Manchester in termini di successi: 20 su 31 i titoli finiti nella città del nord dell’Inghilterra (13 allo United e 7 al City), contro gli 8 festeggiati in quel di Londra (5 dal Chelsea e 3 dall’Arsenal degli Invincibles di Wenger). Insomma, a parte la felicissima parentesi del Chelsea di Abramovich, la capitale inglese è stata del tutto estromessa dal tavolo dei più forti, accontentandosi negli ultimi anni – quelli del dominio del City di Guardiola - di un ruolo da coprotagonista.

La voglia di riemergere della capitale

Un ruolo da cui, però, già dalla scorsa stagione, e in modo ancora più evidente da quella in corsa, Londra sta cercando con forza di emanciparsi. E se nella scorsa annata era stato l’Arsenal a far sentire forte il grido di battaglia della capitale che vuol recuperare la propria centralità anche nel calcio, quest’anno a quello dei Gunners si è aggiunto il vocione imponente di Ange Postecoglou e del suo sorprendente Tottenham. Se a giugno avessimo detto anche al più ottimista fra i tifosi degli Spurs che a fino ottobre Son & Co. avrebbero guidato in solitaria la classifica della Premier, avremmo ricevuto come risposta una bella fragorosa risata.