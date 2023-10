Liverpool e Aston Villa calano il tris. De Zerbi frena, pari col Fulham

LIVERPOOL (Inghilterra) - Tris con dedica speciale del Liverpool. I reds hanno battuto, in casa, il Nottingham Forest per 3-0, inviando un pensiero speciale all'attacante colombiano Luis Diaz, oggi assente a seguito del rapimento dei genitori, avvenuto a Barrancas, nel dipartimento di La Guajira. La madre del calciatore è stata liberata; mentre al momento il padre risulta nelle mani dei sequestratori. A segno, ad Anfield, Diogo Jota, Nunez e Salah. Tre gol e vittoria anche per l'Aston Villa. Il team di Zaniolo (in campo nel primo tempo e sostituito durante l'intervallo) si è imposto per 3-1, al Villa Park di Birmingham, sul Luton Town: reti dei padroni di casa siglate da McGinn e da Diaby. A ruota l'autogol di Lockyer per il 3-0, seguito dalla autorete finale di Martinez.

Premier League, la classifica

Pareggia il Brighton di De Zerbi

Pareggio, per 1-1, invece, per il Brighton, fermato fra le mura amiche dal Fulham. All'Amex Stadium avanti gli uomini di De Zerbi, grazie al gol firmato da Ferguson, a metà del primo tempo. Nella ripresa il pari degli ospiti, realizzato da Palhinha. L'Everton si impone per 1-0 in casa del West Ham: gara decisa da un gol di Calvert-Lewin al 51'. Tre punti importanti in chiave salvezza per l'Everton che sale a quota 10 punti in classifica, secondo ko di fila per il West Ham, fermo sempre a quota 14 punti.

