Haaland show, doppietta e assist a Foden: Manchester è del City, United ko

Premier League, la classifica

United-City, la partita

Iniziano subito forte i citizens che dopo 8' sfiorano il gol con Foden, vantaggio che arriva poco dopo al minuto 26. Contatto in area di rigore Red Devils che il Var reputa da rigore, l'arbitro lo assegna dopo una revisione al monitor e dal dischetto Haaland sblocca spiazzando Onana. Hojlund risponde per lo United, ma il suo tiro esce di poco mentre prima dell'intervallo è il poritere ex Inter a salvare con un grande intervento sul 9 del City. Nella ripresa ripartono forte gli uomini di Guardiola e al 49', su cross di Bernardo Silva, è sempre Haaland a firmare doppietta e raddoppio con un colpo di testa che si infila sotto la traversa. La reazione non arriva da parte dei padroni di casa, Onana evita il tris in altre due occasioni ma non può nulla su Foden che, servito da Haaland, realizza a porta spalancata ammutolendo definitivamente Old Trafford. Guardiola aggancia Arteta e resta a -2 dal Tottenham in vetta, all'ottavo posto con 15 punti Ten Hag.