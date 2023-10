Guardiola, United-City: “Bernardo Silva? Tra i migliori che abbia mai visto”

Il City si è preso con forza il derby di Manchester con un netto 3-0 contro lo United . Il solito Haaland , con una doppietta, e Foden hanno regalato a Guardiola tre punti importanti. I citizen non perdono così il treno delle migliori e seguono a ruota il Tottenham , capolista, e l' Arsena l (pari punti). Il tecnico nel post partita ha analizzato la sfida e ha elogiato Bernardo Silva , decretato come Man of the Match della sfida.

Manchester United-City, le dichiarazioni di Guardiola

Queste le parole di Guardiola nel post partita: "Il secondo gol ci ha aiutato molto. Dopo siamo calati. Abbiamo fatto una buona azione e questo è stato il punto chiave della gara. I primi sette minuti abbiamo perso spesso la palla perché non abbiamo fatto cose semplici, ne abbiamo parlato nello spogliatoio. Il secondo tempo invece è stato brillante. La scorsa stagione abbiamo perso, questa volta abbiamo vinto ed è sempre speciale farlo all'Old Trafford. Siamo molto orgogliosi". Poi un elogio a Bernardo Silva: "Nessun tatuaggio o bella macchina. Un giocatore incredibile per noi e ama giocare particolarmente in questo stadio. Ha fatto il falso 9 in passato e ha la capacità di fare molti passaggi. È così intelligente... tutti lo amano e ha fatto un'altra prestazione eccezionale. È uno dei migliori giocatori che abbia mai visto in vita mia".