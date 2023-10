"Chelsea, indagine Premier: nel mirino gli acquisti di Eto'o e Willian"

I trasferimenti che hanno coinvolto Samuel Eto'o e Willian nel 2013 fanno parte di un'indagine della Premier League su potenziali violazioni delle regole finanziarie da parte del Chelsea . L'inchiesta da parte della lega inglese è stata confermata in agosto e, come riportato dal Times, si stanno esaminando gli acquisti dei due calciatori. Il Chelsea è stato multato dalla Uefa per 8.6 milioni di sterline lo scorso a luglio per aver violato le regole del fair play finanziario a seguito della "presentazione di informazioni finanziarie incomplete" tra il 2012 e il 2019.

Premier, indagine sul Chelsea

Le violazioni sarebbero state denunciate dalla nuova proprietà, il gruppo Clearlake, capeggiato da Todd Boehly, a seguito dell'acquisizione del Chelsea poco più di un anno fa, avendo contestualmente informato anche la Premier League della vicenda. Sia Eto'o che Willian arrivarono nel club sotto la proprietà dell'imprenditore russo Roman Abramovich, che fu a capo del Chelsea dal 2003 al 2022. Entrambi i calciatori in questione arrivarono a Londra provenendo dalla squadra russa dell'Anzhi Makhachkala.

Come riportato dal Daily Mail, nelle scorse ore il Chelsea ha preso posizione sulla vicenda: "Queste accuse sono anteriori all'attuale proprietà del club. Riguardano entità presumibilmente controllate dall'ex proprietario del club e non si riferiscono a nessun individuo che sia attualmente nel club. Il gruppo di proprietà del Chelsea FC ha completato l'acquisto del club il 30 maggio 2022. Durante un approfondito processo di due diligence, prima del completamento dell'acquisto, il gruppo di proprietà è venuto a conoscenza di rendiconti finanziari potenzialmente incompleti riguardanti transazioni storiche durante la precedente proprietà del club. Immediatamente dopo il completamento dell'acquisto, il club ha segnalato in modo proattivo tali questioni a tutte le autorità di regolamentazione del calcio applicabili. In conformità con i principi fondamentali del gruppo di proprietà del Chelsea di piena conformità e trasparenza, il club ha assistito in modo proattivo le autorità di regolamentazione applicabili nelle loro indagini e continuerà a farlo".