Osimhen o Toney per lo United: "Hojlund troppo giovane, serve un 9 esperto"

A gennaio il Manchester United vuole affiancare un attaccante Rasmus Hojlund. Il rendimento del ventenne ex attaccante dell'Atalanta, condizionato da un acciacco alla schiena, è al centro di valutazioni: al di sotto delle aspettative dopo un investimento da 72 milioni di sterline. Hojlund non ha ancora segnato nessun gol in Premier League anche se ne ha messi a segno tre in Champions League. L'idea è che sgravandolo da qualche responsabilità si aiuterebbe Hojlund a espolodere. Al momento, Anthony Martial è l'unica vera alternativa a Hojlund ma anche il francesce non ha convinto nell'ultimo periodo ed è in scadenza di contratto. Non sono esaltanti, nel contempo, neppure i numeri di Marcus Rashford: un solo gol, nella sconfitta contro l'Arsenal.