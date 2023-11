Tonali, il ds del Newcastle: "Se il Milan sapeva? Difficile rispondere"

Il Newcastle dovrà fare a meno per tutta la stagione di Sandro Tonali . Il centrocampista, squalificato per l'ormai celebre caso scommesse , resterà fuori dai campi di gioco per i prossimi 10 mesi, dunque Euro 2024 compreso. In queste ore, della sua situazione hanno voluto parlare apertamente anche i Magpies, attraverso le dichiarazioni del proprio direttore sportivo, Dan Ashworth , che ha risposto anche ad una domanda relativa alla posizione del Milan in merito alla vicenda.

Tonali, Newcastle e la posizione Milan

Queste le parole del ds del Newcastle: "Quando succede una cosa così, ti interroghi: cosa avrei potuto fare di meglio? Cosa si può apprendere? Avremmo potuto o dovuto saperlo? Sicuramente Tonali è un top player nonché un grande acquisto da parte del club, e ci mancherà sul terreno di gioco". Possibile che il Milan sapesse della questione relativa alle scommesse prima di cedere il calciatore? Ashworth risponde così: "Penso sia veramente complicato essere a conoscenza di cosa fanno o sanno gli altri club: ciò che possiamo fare è un'indagine interna. È davvero difficile dare una risposta ad una domanda del genere: molto semplicemente, non lo so. Svolgo questo lavoro da 16 anni, e mai mi era capitata una situazione simile". Ashworth, che non è mancato di rimarcare come Tonali sia stato assolutamente collaborativo con la Football Association, ha poi sottolineato: "Trascorriamo moltissimo tempo a vedere la persona in qualità di atleta, ma è difficile sapere cosa puoi o non puoi controllare, in questo mondo governato dalla privacy. Ad ora non abbiamo trovato nulla. Parlando con altri direttori sportivi, mi dicono che non c'era modo di sapere una cosa del genere".