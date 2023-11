Tonali indagato per le scommesse anche dalla Federcalcio inglese: che succede

NEWCASTLE (Inghilterra) - Anche la Football Association indaga su Sandro Tonali , squalificato per 10 mesi (più altri 8 di prescrizioni alternative) dalla Figc in seguito al patteggiamento con la Procura riguardo al caso del calcio scommese. Secondo quanto rivelano i media britannici, la FA sta esaminando la possibilità che il centrocampista abbia continuato a scommettere sul calcio dopo il suo approdo in Premier League. La Federcalcio inglese vuole fare chiarezza sul caso scommesse e capire se l'ex milanista abbia infranto le regole anche in Inghilterra dopo il suo trasferimento al Newcastle lo scorso luglio per 70 milioni di euro.

Tonali, parla il ds del Newcastle

La FA indaga su Tonali

Se così fosse, Tonali potrebbe essere soggetto a ulteriori sanzioni. Contro il Wolverhampton il centrocampista azzurro ha saltato la sua prima partita dopo la squalifica e per rivederlo in campo con il Newcastle bisognerà attendere 10 mesi o forse di più. L'indagine della Figc si è fermata fino a quando il calciatore ha giocato con la maglia rossonera, per questo la FA vuole verificare se ci siano stati altri casi anche nel suo passaggio in Premier League. Ovviamente una condanna anche da parte della Federcalcio inglese porterebbe una squalifica da sommare a quella già in atto per Tonali, che vedrebbe spostare in avanti il suo rientro in campo, con l’Europeo 2024 in Germania che non potrà essere disputato dal centrocampista classe 2000.