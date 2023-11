Rashford, party dopo il ko col City. Caos United, Ten Hag: "Inaccettabile"

MANCHESTER (Inghilterra) - Non è un periodo facile per lo United che continua a navigare in acque agitatissime con il rendimento dentro al campo, pesante il 3-0 subito ad Old Trafford dal Newcastle in Carabao Cup, e con gli epsiodi extra-campo che alimentano i problemi dei Red Devils. Nel mirino dei tabloid britannici, a parte Erik Ten Hag per i risultati della sua squadra e sempre più in bilico sulla panchina dello United, adesso c'è anche Marcus Rashford, reo di aver festeggiato il suo 26° compleanno poche ore dopo la pesante sconfitta interna nel derby con il City. Alla vigilia della delicata sfida contro il Fulham in Premier, il tecnico olandese ha commentato così quanto accaduto con l'attaccante inglese.