Il Manchester United ritrova il sorriso: decide Bruno Fernandes col Fulham

Ten Hag tira un sospiro di sollievo per la vittoria arrivata nel recupero da parte del suo Manchester United al Craven Cottage in casa del Fulham. I Red Devils rispondono così alle due sconfitte contro il Newcastle in Carabao Cup e nel derby contro il Manchester City, entrambe perse per 3-0: la gara viene decisa da una perla di Bruno Fernandes al 91° minuto, assistito alla perfezione da Facundo Pellistri. In classifica, lo United sale al sesto posto a quota 18 punti mentre il Fulham resta fermo al quattordicesimo posto a quota 12 punti.