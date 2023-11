Diretta Tottenham-Chelsea ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Tottenham ospita il Chelsea nel derby di Londra valido per l'undicesima giornata della Premier League . La squadra di Postecoglou si presenta a questo big match come seconda in classifica ma, vincendo, tornerebbe capolista scavalcando di nuovo il Manchester City. Gli Spurs sono ancora imbattuti e vengono da quattro vittorie consecutive, l'ultima sul prato del Crystal Palace. Dall'altra parte, il Chelsea sta dimostrando di avere grosse difficoltà nell'ingranare: i Blues di Mauricio Pochettino , in classifica hanno solo 12 punti e sono reduci dalla sconfitta interna contro il Brentford. In settimana però è arrivato il passaggio del turno in Carabao Cup contro il Blackburn .

SEGUI TOTTENHAM-CHELSEA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Tottenham-Chelsea: diretta tv e streaming

Tottenham-Chelsea, gara valida per l'11ª giornata del campionato di Premier League e in programma alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Tottenham-Chelsea

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Emerson; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Son.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Thiago Silva, Colwill, Cucurella; Gallagher, Caicedo; Madueke, Palmer, Sterling; Jackson.

Tottenham-Chelsea: scopri tutte le quote