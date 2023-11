Il calcio in tv entra nel futuro: in Premier i giocatori avranno la bodycam!

La partita tra Wolverhampton e Tottenham entrerà nella storia della Premier League perché presenterà una grandissima novità. Come riporta il Daily Mail, infatti, un giocatore per squadra indosserà una bodycam durante il riscaldamento pre-gara. Una possibile svolta per il futuro, con il campionato inglese pronto ad accogliere una novità davvero rivoluzionaria. In estate Aston Villa e Newcastle avevano testato le bodycam durante un'amichevole negli Stati Uniti ma per quanto riguarda la Premier quella di domani sarà la prima volta.

Le regole della federazione inglese non consentono l'utilizzo delle 'mini telecamere' durante le partite ufficiali, ma TNT Sports, partner della Football Association in questa inziativa, spera che questa prova, con i video caricati istantaneamente in diretta tv, possa offfire agli spettatori una prospettiva unica. Sarà decisiva per possibili passi avanti, in base all’approvazione da parte del pubblico televisivo ma anche per considerare i fattori di rischio in caso di utilizzo delle bodycam durante la partita.

Come funziona la bodycam La piccolissima telecamera è installata su un gilet che va sotto la maglietta, che avrà un piccolo buco all'altezza dell'obiettivo grandangolare. Il tempo stimato per equipaggiare i giocatori è di circa due minuti. La bodycam inoltre è dotata della tecnologia di stabilizzazione SteadiCam per garantire riprese fluide, che vengono caricate in tempo reale al software di editing, che le rende rapidamente accessibile alle emittenti televisive. Le bodycam nello sport hanno già avuto grande successo nel basket, in EuroLeague, così come in altri test nel calcio fatti in Spagna e Germania.

