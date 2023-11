"Sancho e Antony flop come Pogba, Lukaku e Di Maria: rivoluzione United"

Sarà rivoluzione nella rosa del Manchester United : i maggiori indiziati a lasciare i Red Devils nel mercato invernale sono Sancho , Antony e Martial . L'esterno brasiliano deve ancora mettere a segno un gol o un assist in questa stagione e ha fatto troppa fatica ad inserirsi in squadra da quando si è trasferito per 85,5 milioni di sterline dall'Ajax. Situazione diversa per Sancho che è stato esiliato dalla squadra senior e dalle sue strutture dopo aver rifiutato di scusarsi a seguito di un litigio pubblico con l'allenatore Erik ten Hag sulle sue prestazioni in allenamento. Anche Martial è finito nel calderone rosso dello United: il francese è oramai l'ombra di se stesso da due stagioni a questa parte, con i dirigenti del Manchester desiderosi di sbarazzarsene al più presto. Sir Jim Ratfcliffe ha iniziato a interrogarsi su come il club abbia potuto spendere ben 1,4 miliardi di sterline nel decennio successivo al ritiro di Sir Alex Ferguson .

Tutti i flop sul mercato del Manchester United

Ultimamente la dirigenza dei Red Devils ha messo a segno negativamente una serie clamorosa di flop sul versante del mercato in entrata: 89 milioni di sterline per Paul Pogba, 85,5 milioni di sterline per Antony, 75 milioni di sterline per Romelu Lukaku, 73 milioni di sterline per Jadon Sancho (su di lui ci sarebbe un interessamento della Juventus), 59,7 milioni di sterline per Angel Di Maria, 44,5 milioni di sterline per Anthony Martial e 35 milioni di sterline per Donny van de Beek. Nell'ultima decade lo United ha vinto solo una Premier League, un'Europa League e due Coppe di Lega, troppo poco per la storia che ha questo club in Inghilterra e non solo.