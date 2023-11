Diretta Chelsea-Manchester City ore 17.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA - Il programma della domenica della 12ª giornata giornata di Premier League si chiude a Stamford Bridge con la sfida tra Chelsea e Manchester City . I Blues, reduci dalla vittoria in rimonta a casa del Tottenham, cercano il colpo per dare continuità e rilanciarsi in un'altra stagione complicata che li vede al 10° posto (15 punti). I Citizens invece sono in striscia positiva da 3 partite consecutive e sono chiamati a rispondere all'Arsenal che ieri li ha raggiunti in testa alla classifica (27 punti).

Segui la diretta di Chelsea-Manchester City su Tuttosport.com

Dove vedere Chelsea-Manchester City streaming e diretta tv

Chelsea-Manchester City, gara valida per l’12ª giornata giornata di Premier League e in programma alle ore 17:30 a Stamford Bridge sarà visibile in diretta in streaming su Sky Sport Uno (201), sulla piattaforma Now e sull'app SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester City

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson. Allenatore: Pochettino

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Silva, Alvarez, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola