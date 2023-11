Liverpool, aggancio a Arsenal e City. De Zerbi frena ancora: pari Brighton

LIVERPOOL - Tiene il passo delle prime della classe il Liverpool che ad Anfield asfalta il Brentford. Tre punti che portano Klopp in vetta al fianco di Arsenal e Manchester City (impegnato tra poco contro il Chelsea). Tutto facile per i Reds che nel primo tempo vedono annullarsi due gol dal Var per fuorigioco di Nunez, prima di riuscire a passare con Salah. L'egiziano trova anche il raddoppio nella ripresa prima del tris finale targato Diogo Jota. Sorride anche l'Aston Villa che supera per 3-1 l'ostacolo Fulham, Emery punta alla zona Europa e lascia Zaniolo in panchina per l'intera sfida. Chiude il quadro il 3-2 tra il West Ham e il Nottingham, decisivo per gli Hammers il gol di Soucek all'88'.

Frena ancora il Brighton di De Zerbi

Nonostante le prime vittorie in Europa League, il cammino del Birghton in Premier non conosce più la parola vittoria e anche nel 12° turno arriva un pareggio, il terzo consecutivo. Niente da fare per la formazione di De Zerbi, a secco di vittorie da 6 giornate in campionato, che non va oltre l'1-1 contro lo Sheffield davanti al proprio pubblico. Gara iniziata bene dai Seagulls che dopo appena 6' sbloccano il match con Adingra. Il vantaggio resiste per oltre un'ora, ma nei 20' finali accade di tutto: prima il rosso a Dahoud, poi l'autorete di Webster che rimette il risultato in equilibrio. Il tecnico ex Sassuolo nel finale si prende anche un cartellino giallo, ma il punteggio non cambia: è 1-1.

