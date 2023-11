Chelsea-Manchester City, 4-4 da folli! Guardiola beffato dall’ex Palmer

Premier, la classifica

Chelsea-City, la partita

E' subito spettacolo a Stamford Bridge con il match che si apre al minuto 25': ingenuità di Cucurella che regala un penalty ai Citizens, Haaland dagli undici metri non sbaglia. I Blues non ci stanno e dopo soli 4' trovano subito il pareggio con il corner di Gallagher per la testa di Thiago Silva che rimette i conti in equilibrio. Prima dell'intervallo i padroni di casa riescono a ribaltare il tutto con Sterling che realizza il più classico dei gol dell'ex, ma in pineo recupero è Akanji, di testa, a pareggiare nuovamente il punteggio. Lo spettacolo del primo tempo prosegue ad inizio ripresa con Haaland che pesca il gioiello che vale il nuovo vantaggio City e la doppietta personale. Palmer accarezza il pari che arriva al 67' grazie a Nicolas Jackson che trasforma da pochi passi il 3-3. Nel finale è la formazione di Pochettino a provarci con maggiore inisistenza, ma all'86' arriva la doccia gelata sulla conclusione di Rodri che viene deviata e finisce in rete per il 4-3 del City. Gara terminata? Nemmeno per scherzo. Al 92' Ruben Dias scivola in area di rigore e concede il rigore al Chelsea che viene trasformato dall'altro ex di giornata: Cole Palmer, passato in estate dal City ai Blues. Al fischio finale è 4-4.