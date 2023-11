De Zerbi, il Var e gli arbitri di Premier: "L'80% di loro non mi piace"

De Zerbi, critica agli arbitri della Premier

Il Brighton ha chiuso l'ultimo match in 10 uomini per l'espulsione di Dahoud, arrivata al 69' (dunque prima di subire il gol avversario). Il tecnico italiano, nel post gara, si è lamentato della direzione di gara e, in generale, degli arbitri del campionato inglese: "Sono onesto e chiaro, non mi piace l'80% degli arbitri inglesi. Non è una novità, non mi piacciono. È il comportamento, non mi piace il loro comportamento in campo. Se vedo le nuove regole è espulsione, chiaro. Ma sono stato un giocatore e la dinamica della situazione non era da cartellino rosso, ma dobbiamo accettare la decisione. L’Inghilterra è l’unico Paese dove quando c’è il Var non sei sicuro che la decisione sia giusta. In altri Paesi bisogna essere sicuri al 100% che la decisione presa sia giusta. In Inghilterra no, e non riesco a capire". Sul periodo no della sua squadra: "Stiamo vivendo un periodo sfortunato. Penso che abbiamo perso quattro punti: due contro il Fulham e due oggi. Dopo il cartellino rosso la squadra non mi è piaciuta".