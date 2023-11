Manchester City, fatturato record: le clamorose cifre e le parole del presidente

Una stagione da record, non solo in campo. Il Manchester City ha comunicato i dati del bilancio relativo all'anno finanziario 2022-23, quello dello storico ' Treble ' arrivato grazie alla finale di Champions League vinta contro l' Inter di Inzaghi : il fatturato ha toccato quota 818,2 milioni di euro, poco meno di 115 milioni in più rispetto alla stagione precedente e superiore a quello dei cugini dello United (744,2 mln). Fatturato record, utile record: 92,2 milioni di euro, quasi il doppio rispetto all'anno prima (47,8).

Manchester City, le parole del presidente

Il presidente del club, Khaldoon al-Mubarak, ha dichiarato: "All'indomani della vittoria in Champions League in Turchia e il completamento del 'Treble', la domanda che mi è stata posta più spesso, è stata 'Come fai a fare meglio?'. La risposta è: raddoppiare lo sforzo che ci ha portato a questo successo e continuare a innovare costantemente per raggiungere nuovi livelli di prestazioni, dentro e fuori dal campo. Continueremo a mettere in discussione tutte le norme del settore, valutare i nostri successi e imparare da eventuali fallimenti. Vincere oggi significa semplicemente investire ancora di più domani. Il nostro stato di salute dal punto di vista finanziario e i successi sul campo significano che tutti coloro che sono collegati al Manchester City possono guardare al futuro con entusiasmo. I nostri risultati mi danno grande fiducia che insieme possiamo ottenere ancora di più negli anni a venire".